- За яких умов знімають з обліку в службі зайнятості?

Директор Київського міського центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН:

- Зняття з обліку громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу, і безробітних регламентовано п. 20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу і безробітних, затвердженого постановою КМУ від 14 лютого 2007 року. На підставі одного з 17 пунктів: працевлаштування, призов на строкову службу, поновлення на роботу за рішенням суду, набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі, вступ до навчального закладу з відривом від виробництва, смерть громадянина, який шукав роботу та інші.