У 2014 році запрацює новий комплекс «Охматдита»

Київ. 22 лютого. УНІАН. Новий лікувально-діагностичний комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) “Охматдит” заплановано ввести в експлуатацію у 2014 році.

Про це повідомлялося сьогодні в УНІАН на прес-конференції, в якій взяли участь представники адміністрації лікарні, члени опікунської ради медзакладу і ТОВ «Укрпрофмед», яке визначено генеральним підрядником з реалізації проекту будівництва нового комплексу.

Вартість проекту, що включає будівництво комплексу та придбання обладнання, становить 1 млрд. 785 млн. грн. Його запуск забезпечить можливість надавати кваліфіковану сучасну меддопомогу майже половині дітей, які її потребують в Україні.

Зокрема, генеральний директор «Укрпрофмед» Ірина КОВАЛЬ поінформувала, що реалізацію проекту було розпочато у вересні минулого року. Наприкінці 2011 року Кабінет міністрів затвердив проектну документацію будівництва нового відділення “Охматдиту” на ділянці 2,46 га по вул. Чорновола, 28/1, в Києві.

Медичний корпус матиме загальну площу 63 тис. кв. м. Це в 20 разів більше території, яку зараз займають чотири корпуси, які будуть зносити.

За словами І.КОВАЛЬ, на цей рік заплановано фінансування проекту в обсязі 802 млн. грн. У травні планується здати перший пусковий корпус.

“Нам пообіцяли, що фінансування буде ритмічним і ми рухаємось за графіком”, - відзначила представник генпідрядника з будівництва.

Член опікунської ради Центру онкогематології НДСЛ “Охматдит” Олена МАЦИБОХ наголосила, що нині діюче відділення розміщене в корпусі 1939 року. “Його практично неможливо відремонтувати, щоб воно відповідало сучасним умовам. Бо не можна повністю знищити загрозу додаткових захворювань через те, що старі стіни, стара каналізація... В цих умовах, які існують, нам не тільки місць бракує, а бракує потужності, можливостей, чистих приміщень, для того, щоб запустити “неродинну” трансплантацію кісткового мозку. Це, напевно, єдина перешкода, яка зараз існує для того, щоб в країні ця операція виконувалася, і українці, як і держава, так і благодійники, не витрачали мільйони на те, щоб відправляти постійно дітей для лікування за кордон”, - зазначила вона.

Завідуюча Центром онкогематології НДСЛ “Охматдит” Світлана ДОНСЬКА пояснила, що на сьогодні донорську трансплантацію кісткового мозку здійснюють в “Охматдиті” тільки від братів і сестер хворого. Центр має можливість проводити 20-25 таких трансплантацій на рік. Водночас після введення в експлуатацію нового відділення Центру, можна буде здійснювати і “неродинну” трансплантацію завдяки розширенню можливостей Центру. Передбачається, що “Охматдит” зможе проводити 60-100 операцій на рік. А загальна потреба України в операціях дітей, які потребують трансплантації, це близько 200.

“Нам потрібно буде не один ексклюзивний центр, а потрібно буде підтримувати мережу відділень... Але ми великі надії покладаємо на новий корпус, бо це не тільки територія, це можливості розгорнути додаткові не просто кімнати, а додаткові потужності, які поки що відсутні і яких нам не вистачає. Це, зокрема, і лабораторії, і кріобанк для збереження стовбурових клітин для трансплантації. Ми мріємо про те, що за досить порівняно короткий час отримаємо можливості роботи в новому корпусі”, - підкреслила С.ДОНСЬКА.

За її словами, зараз для забезпечення потреби в медперсоналі, для Центру готується група інтернів.

За інформацією директора ГП “Укрмедпроектстрой” Руслана КОВАЛЯ, до кінця року будівельники планують “закрити” корпус будівлі, почати внутрішні роботи для встановлення медичного обладнання. Тендер із закупівлі “важкого” медобладнання, зокрема, медичного прискорювача, рентгенапаратів, був проведений у грудні минулого року. Відповідно до договорів, наприкінці травня це обладнання доставлять до України.

Як зазначалося на прес-конференції, 90% закупленого обладнання – виробництва “Тоshiba”.