Інспектори вручили за день 160 приписів за неприбрані бурульки

Київ. 22 лютого. УНІАН. За незадовільне прибирання снігу та бурульок упродовж минулої доби інспектори Головного управління контролю за благоустроєм вручили порушникам 160 попереджувальних приписів та склали 36 протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

За звітний день для безпечного пересування киян містом, очищено від бурульок 273 дахи (козирки), а також робітниками житлових організацій забезпечено огородження 2 тис. 37 місць обмежувальними стрічками.

Як нагадуєть в КМДА, у зв’язку зі зміною погодних умов і таненням снігу, комунальній

корпорації «Київавтодор» доручено забезпечити очищення зливоприймачів, а Головному управлінню житлового господарства посилити роботи зі зняття бурульок та огородити небезпечні місця обмежувальними стрічками.