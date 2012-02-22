Бішкек зацікавився кондитерськими виробами київських підприємств

Київ. 22 лютого. УНІАН. Столиця Киргизії має намір вивчити досвід української столиці з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури, а також поглибити соціальну і культурну співпрацю та налагодити ефективні економічні стосунки між Києвом та Бішкеком.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідні пропозиції озвучив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Киргизія в Україні Борубек АШИРОВ під час зустрічі з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ.

Дипломат просить прийняти в Києві спеціальну делегацію з Бішкеку. Зі свого боку

очільник КМДА підтримав ініціативи Посла та наголосив на тому, що Київ зацікавлений у розвиткові інвестиційних стосунків зі столицею Киргизії.

О.ПОПОВ зазначив, що Київ цінує старі і дуже дружні стосунки між Киргизією та Україною.

“Одинадцять років тому ми підписали відповідний меморандум, думаю, прийшов час переглянути його зміст з тим, аби конкретизувати та поглибити нашу співпрацю. Тим більше, що потенціал такого взаємовигідного співробітництва дуже великий. Ми залюбки зустрічатимемо делегацію з Бішкеку і дуже сподіваємося, що досвід Києва буде для вас корисним», – наголосив голова КМДА.

Зі свого боку Б.АШИРОВ повідомив, що протягом минулого року фінансовий оборот економічних стосунків між Україною та Киргизією зріс на 50%. За його словами, найбільше дружня Республіка зацікавлена в імпорті кондитерських та горілчаних виробів київських підприємств.