- У який період після звільнення можна стати на облік в службу зайнятості? І який період перебування на обліку в службі зайнятості оплачується?

Директор Київського міського центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН:

- В службу зайнятості можна звернутися на наступний день після звільнення, або в будь-який інший, зручний для громадян час. Громадянам, які бажають скористатись правом дострокового виходу на пенсію після звільнення з останнього місця роботи в зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, та яким на момент звільнення залишилось до пенсійного віку, встановленого законодавством, півтора року або менше, необхідно протягом семи днів з дня звільнення звернутись до центру зайнятості для реєстрації. У разі звернення їх до центру зайнятості після семи днів з дня звільнення, вони втрачають право на отримання клопотання до органів пенсійного Фонду на оформлення дострокової пенсії, але за ними залишається право на надання статусу безробітного з нарахуванням допомоги з безробіття в залежності від страхового стажу.

У разі звернення до центру зайнятості після шести місяців з дня звільнення з останнього місця роботи громадянин втрачає право на виплату допомоги по безробіттю з урахуванням страхового стажу.

А термін виплати допомоги по безробіттю залежить від причини звільнення з останнього місця роботи, віку безробітного, відношення до виконання своїх обов’язків в період перебування на обліку та від виконання рекомендацій спеціаліста з працевлаштування. Максимальний термін виплати допомоги по безробіттю: протягом двох років - для громадян перед пенсійного віку (720 календарних днів), для застрахованих осіб – 360 календарних днів, для незастрахованих – 180 календарних днів.