Столітні кияни отримають від міської влади по 500 грн. допомоги

Київ. 22 лютого. УНІАН. Кияни, які досягли 100-літнього ювілею, отримають від міської влади подарунки та матеріальну допомогу у розмірі 500 грн.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це розповіла начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Тетяна КОСТЮРЕНКО.

За її даними, на цей час в столиці проживає 63 киянина, які у 2012 р. відсвяткують столітній ювілей.

“Минулого року так само кияни-довгожителі отримували таку ж матеріальну допомогу», – розповіла вона.

За словами Т.КОСТЮРЕНКО, серед 100-літніх мешканців міста є такі цікаві люди, які беруть активну участь у громадському житті міста, які можуть неймовірно цікаво розказати про події давніх часів. “Це хороший показник, коли в місті є довгожителі. І це гарна практика, коли міська влада дбає про цих людей», – додала начальник ГУ праці та соціального захисту.