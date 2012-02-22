Рятувальники нагадали про небезпеку виходу на лід

Київ. 22 лютого. УНІАН. Рятувально-водолазна служба КП «Плесо» нагадує про небезпеку виходу на лід.

В розповсюдженому прес-службою Київської міської держадміністрації повідомленні зазначається, що рятувально-водолазна служба підприємства проводить попереджувальні роботи щодо запобігання наслідків надзвичайних ситуацій на воді та льоду.

Зокрема, на закріплених зонах відповідальності за рятувальними станціями, на визначених маршрутах патрулювання найбільш небезпечних ділянок та місць рибальства і масового відпочинку населення фахівці профільного підприємства провели роз’яснювальні роботи серед населення.

Крім того, проінструктовано школярів та учнів навчальних закладів щодо безпечної поведінки на льоду.

Також рятувальники встановили 116 інформаційних стендів із зазначенням місць заборонених для вилову риби та виходу на лід.