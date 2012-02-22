У столиці завершено модернізацію системи управління рухом

Київ. 22 лютого. УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) завершило проект модернізації апаратного і програмного забезпечення автоматизованої системи управління повітряним рухом «Стріла-Аленія» в Київському районному диспетчерському центрі.

Як сказано в прес-релізі "Украероруху", переданому УНІАН, модернізацію системи виконав світовий виробник програмного забезпечення SELEX Sistemi Integrati (Італія).

«Потреба в такій модернізації була зумовлена тим, що можливості цієї системи, введеної в експлуатацію ще в 2000 році, не могли надалі забезпечувати виконання нових завдань і функцій, що випливають із зростанням обсягів повітряного руху», - сказано в повідомленні "Украероруху".

Модернізація дозволяє, зокрема, збільшити пропускну спроможність секторів термінального повітряного простору (ТМА), підвищити ефективність і спростити роботу авіадиспетчерів завдяки вдосконаленню конфігурації робочих місць у межах одного сектору.

Модернізація системи також дозволяє вирівнювати навантаження на авіадиспетчерів і завчасно виявляти і виключати можливі конфлікти при виконанні польотів повітряних суден ще до їх входження в сектор.

Крім того, модернізована система дозволяє розширювати функції диспетчерського моніторингу виконання польоту і відхилення повітряного судна від курсу або дозволеного рівня польоту.

Також "Украерорух" автоматизував процеси цивільно-військової координації, зокрема обробку планів використання повітряного простору (AUP/UUP), оперативне узгодження перетину зон обмеження польотів тощо.

Введений повний перелік повідомлень автоматизованого обміну даними (з використанням протоколу OLDI) між сусідніми центрами обслуговування повітряного руху згідно зі специфікацією Євроконтролю 4.1.

У рамках модернізації автоматизованої системи «Стріла-Аленія» оновлено апаратне і програмне забезпечення автоматизованої системи аеродромно-диспетчерської вежі на аеродромі «Жуляни».

Довідка УНІАН. Модернізація автоматизованої системи управління повітряним рухом «Стріла-Аленія» передбачена Програмою розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 рр.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) створене в 1992 році. Підприємство надає повний спектр послуг з аеронавігаційного обслуговування, це: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв`язку, навігація і спостереження, забезпечення метеорологічною і аеронавігаційною інформацією всіх видів польотів у зоні своєї відповідальності, що охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв.км.