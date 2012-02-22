Щороку місто фінансує навчання 200 дітей-інвалідів

Київ. 22 лютого. УНІАН. Щороку за кошти міського бюджету 200 дітей пільгових категорій здобувають вищу освіту, загалом же на навчанні перебуває півтори тисячі таких студентів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це розповіла начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Тетяна КОСТЮРЕНКО в ефірі телеканалу «Київ».

“Разом із Міжнародним університетом розвитку людини «Україна» ми реалізовуємо програму навчання студентів-пільговиків. Незважаючи на певні проблемні питання щодо фінансування програми минулого року, діти як навчалися, так і навчаються. Програма виконується і дає освіту нашим дітям-інвалідам та сиротам”, - сказала Т.КОСТЮРЕНКО.

За її інформацією, на 2012 рік бюджетом Києва на ці заходи передбачено 10 ммлн. грн., з урахуванням боргу.

Крім того, за її словами, співпраця із університетом «Україна» на цьому не закінчується. Вищий навчальний заклад готує фахівців соціальної сфери, яких місту конче не вистачає для обслуговування пенсіонерів та інвалідів вдома.

«Справа в тому, що на кожного соціального працівника припадає 12-16 людей поважного віку, яким необхідна стороння допомога. Це завелика кількість людей, адже соціальному працівникові необхідно придбати медикаменти, продукти харчування, зробити прибирання в квартирі – це велика і тяжка ця робота за невисоку оплату. Але минулого року, вперше за весь час, за ініціативи голови КМДА Олександра ПОПОВА, соціальним

працівникам виплачена премія з міського бюджету. І важливо, що й цього року бюджетом столиці така премія передбачена», – відзначила Т.КОСТЮРЕНКО. За її словами, О.ПОПОВ перший із очільників міської адміністрації, хто звернув велику увагу на нелегку роботу соціальних працівників і доручив винайти можливості, щоб матеріально підтримати їх.