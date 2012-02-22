Кияни зібрали підписи проти будівництва заправки на пр. Перемоги

Київ. 22 лютого. УНІАН. Під загрозою знищення опинилась зелена зона на розі просп. Перемоги та просп. Палладіна у Святошинському районі.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ», голова Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ, інформує прес-служба «Республіки Київ».

За словами Д. МОСКАЛЯ, на цій земельній ділянці розпочато будівництво автозаправного комплексу, яке загрожує існуванню зеленої зони.

«Під загрозою знищення опинились майже 40 дерев, 15 кущів та понад 1000 кв. м газону. Місцеві мешканці виступають категорично проти цього будівництва і вже зібрали підписи за збереження зеленої зони. Безперечно, я підтримую киян, які захищають зелені зони», - зауважив Д. МОСКАЛЬ.

Депутат зазначив, що зелена зона на розі просп. Палладіна і просп. Перемоги розташована на штучному насипі, що не передбачає здійснення будівництва.

«Я спрямував депутатські звернення до контролюючих органів з проханням перевірити законність цього будівництва, особливо з огляду на те, що у Києві діє мораторій на видалення зелених насаджень. Сподіваюсь, що прокуратура та екологічна інспекція втрутяться в ситуацію і ми зможемо зберегти зелену зону», - підкреслив Д. МОСКАЛЬ.

Він зазначив, що спрямував депутатські звернення до прокуратури м. Києва, Державної архітектурно-будівельної інспекції та Державної екологічної інспекції.