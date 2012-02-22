Святошинський район посідає друге місце у Києві за рівнем поширення ВІЛ-інфекції

Київ, 22 лютого. УНІАН. Святошинський район столиці за рівнем кількості ВІЛ-інфікованих посідає друге місце в Києві, після Деснянського району.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, про це йшлося на нараді з питань впровадження здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД.

Заступник голови з гуманітарних питань Святошинської райдержадміністрації Наталія ПАЗЕНКО зазначила, що ситуація в Києві з поширеністю ВІЛ/СНІД віддзеркалює загальний стан епідемії в країні.

В такій ситуації, вважають в райдержадміністрації, надзвичайно важливо активізувати співпрацю громадських та урядових організацій для популяризації здорового ладу життя.

"Тільки співпраця всіх владних структур та правоохоронних органів матиме позитивні наслідки в плані виховання здорового способу життя у дітей та підлітків", - сказала Н.ПАЗЕНКО.

За її словами, працівники закладів освіти, медицини, культури, сім’ї, молоді та спорту, підліткових клубів за місцем проживання мають пліч-о-пліч стояти на сторожі дитини, дбати про взаєморозуміння в родинах. Н.ПАЗЕНКО закликала освітян спрямувати свою діяльність на залучення школярів до гуртків, активної позашкільної роботи, тісного спілкування із сім’ями, в яких виховуються так звані важкі діти.

"Стоїть завдання більше залучати до справи представників недержавних організацій. Наприклад, членів Благодійного фонду "Позитив", який тісно співпрацює зі школами, ПТУ. До того ж, форми взаємодії з дітьми весь час розширюються. За допомогою лекцій, зустрічей, перегляду відповідних фільмів, різноманітних акцій члени благодійної організації "Позитив" пропагують здоровий спосіб життя, шкідливість вживання наркотиків, - у свою чергу додала начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Ірина РОМАНЕНКО.