- Чи може до центру зайнятості звернутися молода людина без досвіду роботи, і яку реальну допомогу у вирішенні питання власного працевлаштування вона зможе отримати?

Директор Київського міського центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН:

- Так, звичайно, до центру зайнятості може звернутися людина без досвіду роботи, і вона отримає повний спектр послуг. Додатково у центрі зайнятості існує 5-відсоткова квота, на яку працевлаштовуємо людей, що потребують соціальних гарантій: матері-одиначки, звільнені зі збройних сил, випускники вищих навчальних закладів та профтехучилищ. Вакансії з такої квоти пропонується одразу. Якщо людина не має досвіду, але має певні знання, вона обов`язково знайде роботу.