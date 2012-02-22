Троєщину треба захищати від свавілля чиновників

Київ, 22 лютого. УНІАН. Народний депутат України, голова об`єднання громадян "За Троєщину!" Валерій БОРИСОВ заявляє, що мешканці Троєщини не підтримують будівництво на території свого мікрорайону екологічно небезпечних підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

"Майбутнє Троєщини мають визначати мешканці мікрорайону, а не чиновники у своїх кабінетах. Я переконаний, що ідея керівництва інституту Генерального плану міста щодо будівництва на Троєщині екологічно небезпечних підприємств ніколи не знайде підтримки у троєщинців. Я вас запевняю, що зроблю все від мене залежне, щоб подібні ініціативи не були втілені в життя", - сказав В.БОРИСОВ.

Народний депутат, голова громадського об`єднання нагадав, що Троєщина є найбільшим мікрорайоном в Україні. "Це місто в місті, і яким йому бути, мають визначити його жителі шляхом широкого обговорення. Адже хто краще за них знає, де повинні бути розміщені парки, сквери, заклади освіти та дозвілля, де повинна пройти лінія метро, якими маршрутами має їздити громадський транспорт, щоб ним було зручно користуватись", - зазначив він.

"Я бачу Троєщину сучасним, безпечним мікрорайоном із розвиненою інфраструктурою, яка забезпечує його мешканцям комфортне проживання. Таким мікрорайоном, у якому створені умови для цікавого дозвілля та всебічного розвитку жителів", – наголосив В. БОРИСОВ і додав, що троєщинці мають об`єднатись та сказати владі, в якому районі вони хочуть жити.

"Якщо ми цього не зробимо, за нас це зроблять чиновники, які, не виключено, ніколи й не були на Троєщині", – додав народний депутат.