КМДА підтвердила незаконність дій забудовника в Святошино

Київ. 22 лютого. УНІАН. Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що Київська міська державна адміністрація підтвердила незаконність знищення рекреаційної зони на Крамського, 10.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

Зокрема, за словами депутата, відповідний висновок він отримав від заступника голови КМДА Михайла КУЧУКА. Так, за результатами перевірки, проведеної КМДА за фактами, наведеними в заяві О.БРИГИНЦЯ щодо початку будівельних робіт на території колишнього санаторію «Перемога» на вул. Івана Крамського, 10, у Святошинському районі, де знаходяться сторічні сосни, з’ясовано, що забудовник діє без відповідних дозволів.

Як зазначив депутат, М.КУЧУК поінформував, що вказана земельна ділянка площею понад 1 га рішенням Київради передана приватному підприємству «Виробничо-комерційна фірма «Дівос» в оренду на 25 років для експлуатації та обслуговування будівлі санаторію-профілакторію на вул. Івана Крамського, 10, корпус 6.

Право користування вказаною земельною ділянкою згаданою фірмою засвідчено договором оренди від 26.06.2001р. №75-6-00012 з терміном дії до 26.06.2026 року.

«Зараз виконавчим органом аналізується ситуація, яким чином могли здійснитися незаконні дії та хто дав дозвіл на проведення робіт, адже земельна ділянка виділена виключно для обслуговування корпусу санаторію. Як повідомив заступник голови КМДА М.КУЧУК. винні будуть не лише покарані, але й, можливо, позбавлені права використовувати цю ділянку надалі», - повідомив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зауважив, що, звичайно, сьогодні дуже складно довести, що вікові сосни вирубали задля риття котлованів. «Але факт незаконних дій очевидний – земельна ділянка використовується не за призначенням», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.