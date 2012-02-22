У Центральній бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна читали вірші про Київ
13:00, 22 лютого 2012Київ
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"Мої вірші, як струмок із життя" — так називалася творча зустріч з поетом, членом спілки письменників України та Росії Ларисою Пастух.
Київ, 22 лютого. УНІАН. У приміщенні Центральної районної бібліотеки ім. М.Є. Салтикова-Щедріна відбулася творча зустріч київської громади з поетом, членом спілки письменників України та Росії Ларисою ПАСТУХ.
Як повідомили УНІАН в Печерській райдержадміністрації, зустріч мала назву "Мої вірші, як струмок із життя"
"Зустрічі з читачами дуже важливі для автора, вони заряджають його позитивною енергією. На своїх творчих зустрічах я помічаю людей, які регулярно відвідують мої вечори і приводять на них своїх знайомих", - зізналася поет.
Лариса ПАСТУХ народилася в Києві в родині вченого-біолога і лікаря.
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