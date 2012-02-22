У Центральній бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна читали вірші про Київ

13:00, 22 лютого 2012
Київ
2

"Мої вірші, як струмок із життя" — так називалася творча зустріч з поетом, членом спілки письменників України та Росії Ларисою Пастух.

Київ, 22 лютого. УНІАН. У приміщенні Центральної районної бібліотеки ім. М.Є. Салтикова-Щедріна відбулася творча зустріч  київської громади з поетом, членом спілки письменників України та Росії Ларисою ПАСТУХ.

Як  повідомили УНІАН в Печерській райдержадміністрації, зустріч мала назву "Мої вірші, як струмок із життя"

"Зустрічі з читачами дуже важливі для автора, вони заряджають його позитивною енергією. На своїх творчих зустрічах я помічаю людей, які регулярно відвідують мої вечори і приводять на них своїх знайомих", - зізналася поет.

Лариса ПАСТУХ народилася в Києві в родині вченого-біолога і лікаря.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter