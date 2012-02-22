У цьому році у власність Києва буде передано ще 2 дитсадка

Київ. 22 лютого. УНІАН. Директор Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) Віктор СУХОМЛИН заявляє, що у цьому році у муніципальну власність буде передано три дитсадки, в яких зараз знаходяться декілька районних підрозділів центру - Шевченківський, Святошинський, Оболонський та Дніпровський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СУХОМЛИН повідомив під час Інтернет-конференції.

"Ця ситуація розглядалася в 2010 році. Було виділено кошти для Будинку праці м. Києва, щоб звільнити дитсадки. З 10 районних центрів зайнятості, які на сьогодні є в Києві - всі знаходяться в орендованих приміщеннях. Рішенням правління фонду в 2010 році було прийнято рішення перемістити їх в Будинок праці (по вул. Глибочицькій), який надаватиме послуги мешканцям міста, що втратили роботу", - сказав В.СУХОМЛИН.

За його словами, зараз органи МВС проводяться перевірки. "Закінчиться слідство, все буде поставлено на свої місця. Ми в 2012 році плануємо провести реконструкцію цього приміщення. Таким чином, звільнимо всі орендовані приміщення. Також автоматизуємо цю будівлю, пристосуємо до Єдиної системи надання соціальних послуг населенню та інше", - заявив директор КМЦЗ.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 26 листопада 2011 року заарештували директора Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства. Вони підозрюються у хабарництві і зловживаннях із бюджетними коштами.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.