За утеплення будинку інвестору пропонуватимуть рекламу

Київ. 22 лютого. УНІАН. За утеплення будинку інвестору пропонуватимуть можливість розмістити свою рекламу та вивільнені площі теплопунктів.

Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКА.

За його словами, є низка пропозицій від районів щодо утеплення будинків та переоснащення котелень за кошти інвестора.

«Під час останніх комісій чотири адреси запропонував Подільський район та вісім адрес – Дарницький. Суть пропозиції: інвестор здійснює оформлення та утеплення фасаду житлового будинку, а взамін отримує право розміщувати на цьому фасаді рекламу”, - сказав Р.КРАМАРЕНКО. Але при цьому він зауважив, що таку схему можна реалізувати лише з тими будинками, які розташовані вздовж доріг.

Крім того, повідомив Р.КРАМАРЕНКО, є низка адрес - зараз такі визначені у Печерському та Дарницькому районах, де інвестор може взяти на себе заміну обладнання теплопунктів на більш сучасні.

“Завдяки новому обладнанню буде економитися 20-25% енергоресурсів, інвестор же завдяки новому, а значить більш компактному обладнанню, отримає у своє розпорядження вивільнені площі», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Він зазначив, що таку схему взаємодії з інвесторами можна розповсюдити на все місто, і зараз перед районам поставлено завдання відпрацювати усі адреси, де можливо залучити інвесторів до утеплення будинків та переобладнання теплопунктів.