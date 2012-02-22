У Гідропарку у вихідні святкуватимуть Масляну

Київ, 22 лютого. УНІАН. На території Гідропарку (Долобецький острів) 26 лютого з 11.00 до 15.00 відбудуться святкові гуляння, присвячені "Масляній" – стародавньому святу, яке об’єднує в собі язичницькі й християнські традиції та символізує собою прощання із зимою та зустріч весни.

Про це УНІАН повідомили в Дніпровській райдержадміністрації.

Організатори заходу (відділ туризму та краєзнавства Київського Палацу дітей та юнацтва) та співорганізатори (Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; благодійний Фонд розвитку учнівського краєзнавства і туризму; молодіжне об’єднання "Скаути Києва", скаутська організація "Плай", скаутський загін "Дракон") обіцяють, що під час "Масляної" в Гідропарку пануватимуть незабутня атмосфера народних гулянь, радість і сміх. На тих, хто завітає до Гідропарку очікують ігри, зимові забави, конкурси, вікторини та, звичайно, проводи зими й частування млинців – традиційні для цього свята ласощі.