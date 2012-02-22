Попов обіцяє погасити борг перед ПЗЗ найближчим часом

Київ. 22 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє, що столиця погасить існуючий борг перед Південно-Західною залізницею за обслуговування рухомого складу «міської електрички» найближчим часом.

Про це О.ПОПОВ сказав в ефірі телеканалу “Київ”.

“Так, ми маємо заборгованість перед залізничниками. І це не упущення міста чи держави, а об’єктивний процес, який існував увесь час. Зараз ми передаємо міську електричку на баланс КП “Київпастранс”. Тобто це підприємство буде її експлуатувати, але залізничники будуть допомагати утримувати у нормальному технічному стані залізничні колії і рухомий склад. Щодо боргів, то ми їх обов’язково віддамо найближчим часом та будемо намагатися не створювати їх у майбутньому”, - зазначив голова КМДА.

Він запевнив, що проект не закриватиметься і електричка працюватиме надалі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого ц.р. ПЗЗ поінформувала, що КП «Київпастранс» за 2011 рік заборгувало їй 29 млн. грн. за обслуговування «міської електрички».

Борг «Київпастранс» за січень 2012 року за експлуатацію й проведення технічного обслуговування ремонту рухомого складу «міської електрички» становив близько 5 млн. грн.

При цьому ПЗЗ зазначає, що щодня "міською електричкою" користуються понад 35 тисяч пасажирів. У січні 2012 року «міська електричка» перевезла понад 803 тисяч пасажирів.

Також ПЗЗ зазначив, що «Київпастранс» «ухиляється від укладення договору із залізницею щодо виконання поточного ремонту міських електропоїздів, який повинен проводитися через кожні 5 днів, і затягує процес оформлення належним чином документів, пов`язаних із прийомом на баланс комунального підприємства міських електропоїздів».

Довідка УНІАН. У 2011 році послугами міської електрички в Києві скористалися 2,744 млн. пасажирів, зокрема 968,2 тис. пасажирів-пільговиків протягом року користувалися електричкою безкоштовно.

Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) спільно з комунальним підприємством «Київпастранс».

Із січня 2012 року пересувний склад міської електрички в кількості 10 електропоїздів передано на баланс КП «Київпастранс». «Київпастранс» несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідає за належний стан залізничної інфраструктури - колійного господарства, системи електропостачання й посадкових платформ.