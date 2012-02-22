- Коли припиниться незаконне встановлення МАФів? Ви говорили, що для вирішення проблеми будете співпрацювати з правоохоронцями. Як просувається ця справа?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

— До кінця лютого ми будемо мати повний перелік МАФів, які протягом березня приберемо з території міста. Це об’єкти, які заважають людям проходити до громадських об’єктів, метрополітену. Такого встановлення допускати не можна. До кінця квітня будуть узаконені об’єкти, що можуть знаходитися у місті і не порушують архітектурних та інших норм. Ті, які треба буде прибрати, а самі власники не приберуть, ми просто вивеземо на металобрухт. На це будуть спрямовані зусилля прокуратури, міліції. До речі, я вже говорив про наміри щодо створення муніципальної міліції. Сьогодні наші правоохоронці виконують багато функцій, а на дрібні теми, такі, як порушення правил благоустрою, у них не вистачає часу і можливостей. Тому ми повинні мати, можливо, як експеримент, свою муніципальну міліцію. Такий проект ми підготуємо, розглянемо і внесемо пропозиції до Верховної Ради й МВС. Маю надію, що цього року ми отримаємо позитивне рішення.