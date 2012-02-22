- За яких умов можна стати на облік в центр зайнятості?

Директор Київського міського центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН:

- На облік в центр зайнятості можна стати дуже просто. Прийти до центру, бажано до найближчого, тому що Постанова КМУ від 26 жовтня 2011року №1080 дозволяє реєстрацію та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, в будь-якому центрі зайнятості незалежно від реєстрації, місця проживання чи перебування, але за умови пред’явлення паспорта, трудової книжки, цивільно-правового договору, і у разі потреби також - військового квитка, диплома або іншого документу про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та копії зазначених документів. Моя порада всім безробітним - не зволікати зі зверненням до роботодавця. Є випадки, коли на другий-третій день людина телефонує, а вакансії вже нема. Треба негайно домовлятись і йти нас співбесіду, приносити документи та презентувати себе якнайкраще.