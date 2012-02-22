Святкування Масляної пройде і на Співочому полі

Київ. 22 лютого. УНІАН. Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» запрошує киян та гостей столиці на святкування Масляної, яка відбудеться 25-26 лютого на Співочому полі, що у Печерському ландшафтному парку, інформує прес-служба КМДА.

За словами генерального директора КО «Київзеленбуд» Миколи НАЗАРЕНКА, на гостей чекає багато приємних сюрпризів. Серед них: катання на санчатах, ліплення сніговиків, майстер-клас з випічки млинців, а також концертна програма за участю професійних та аматорських фольклорно-етнографічних колективів.

Зауважимо, що концертна програма триватиме з 12.00 до 16.00. Наприкінці свята відбудеться вогняне шоу – спалення Масляної.

Передбачається, що найактивніші учасники конкурсів отримають подарунки.