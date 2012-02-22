Для безпритульних розробили карту соцпослуг

Київ. 22 лютого. УНІАН. У столиці презентували карту соціальних послуг для безпритульних, на якій позначені усі місця, де в місті безхатченки можуть поїсти, переночувати, полікуватися, отримати психологічну допомогу.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик” (№25 (4045) від 22 лютого 2012 р.), карту соціальних послуг розробив Всеукраїнський благодійний фонд “Соціальне партнерство” при фінансовій підтримці Міжнародного фонду “Відродження”. Цей путівник містить повну інформацію про місця, де можна отримати усі види соціальної допомоги. На мапу умовними позначеннями нанесені 43 пункти надання медичної допомоги, 13 служб соціально-психологічної допомоги, 24 банки одягу, 30 їдалень, 4 стоматологічні клініки, 3 перукарні і 2 юридичні консультації, а також туалети, душі та камери схову. Аби віднайти усі ці місця й нанести на мапу, розробникам знадобилося півроку.

Президент Всеукраїнського благодійного фонду “Соціальне партнерство” Артем МАКЄЄВ назвав створення такої карти “революційним кроком” в сфері надання соціальних послуг в Україні.

“Ідея створення брошури продиктована життям, адже до нас за допомогою приходять безхатченки, й дуже часто вони не знають, куди їм звертатися. Крім того, й самі організації, які допомагають та підтримують таких людей, теж не знають про існування собі подібних. Тому, щоб наблизити надання цих послуг до безпритульних, ми й створили таку мапу”, - сказав він.

На карті умовними позначеннями показано, яку допомогу можна отримати та за якою адресою. Також тут зазначено режим роботи установи та контактний телефон. Ця інформація допоможе безхатченку знайти найближчий пункт допомоги, а благодійним організаціям та соціальним працівникам, які виходять на патрулювання — зорієнтувати людей.

Крім того, тут є загальна карта, де усі пункти надання соціальної допомоги позначені у відповідності до станцій метро. “Послуги, які надаються безхатченкам у столиці, є, але їх не так багато й вони розкидані по місту, тому такий довідник — вагомий інформаційний ресурс для цих людей”, — каже завідуюча кафедрою “Школа соціальної роботи” ім. професора В. І. Полтавця НаУКМА Надія КАБАЧЕНКО.

Карта має зручний формат — може поміститися в кишені. До того ж її сторінки заламіновані, тож можуть прослужити до шести місяців.

За інформацією газети, мапу вже два тижні роздають людям без постійного місця проживання в місцях надання соціальних послуг. Отримати її можуть усі охочі безхатченки. Зараз уже понад тисячу чоловік мають цю карту в себе, ще 3 тис. планують роздати, всього ж надруковано 10 тис. примірників.