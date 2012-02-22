Будинки Андріївського узвозу збережуть свій історичний вигляд
Запевняють в КМДА
Київ. 22 лютого, УНІАН. Начальник столичного Головного управління капітального будівництва Сергій ДАНИЛОВИЧ запевняє, що будинки на Андріївському узвозі після реставрації збережуть свій історичний вигляд, їх лише оновлять та зміцнять.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«Ми очистимо, відреставруємо та пофарбуємо 26 споруд. Зміцнимо фундаменти деяких будівель. Також Андріївський узвіз отримає нове освітлення. Наші фахівці вмонтують нові ліхтарі, а фасади будинків підсвітять», – поінформував С.ДАНИЛОВИЧ.
Як зазначається в повідомленні, згідно із проектом реставрації та ремонту фасадів забудови Андріївського узвозу, який затверджено розпорядженням КМДА, тривалість вказаних робіт становитиме 5 місяців.
Ремонтно-реставраційним роботам підлягають 26 будинків, з них: 9 житлових та 17 нежитлових. Загальна площа фасадів становить 17 060 кв. м., покрівель – 12 818 кв. м., площа сходів – 132 кв. м. Також буде здійснено підсвітлення 10 212 кв. м. фасадів.