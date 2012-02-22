Цього тижня відбудеться 12 сільгоспярмарків

Київ. 22 лютого. УНІАН. У Києві 24 лютого та 25 лютого відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.

Так, 24 лютого (п’ятниця) ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Подільському районі на просп. Правди, 5-11.

У суботу, 25 лютого, ярмарки проведуть в: Голосіївському районі на вул. Паньківській, 18-20; Дарницькому районі на вул. Л.Ревуцького; Деснянському районі на вул. Лисківській (в межах вул. Радунської та Милославської); Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. І.Кудрі (в межах вулиць П.Лумумби та Чигоріна); Подільському районі на вул. І.Світлицького, 25; Святошинському районі на вул. Генерала Наумова, 23; Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42; Шевченківському районі на вул. Б.Хмельницького, 2-6.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України.

Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.