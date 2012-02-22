У Гідропарку 26 лютого святкуватимуть Масляну

На території Гідропарку (Долобецький острів) 26 лютого з 11.00 до 15.00 відбудуться святкові гуляння, присвячені "Масляній" – стародавньому святу, яке об’єднує в собі язичницькі й християнські традиції та символізує собою прощання із зимою та зустріч весни.

Програма свята Масляної в Гідропарку (Долобецький острів):

· краєзнавча гра-вікторина (народознавство, етнографія, географія, історія);

· розважально-ігрова туристська смуга перешкод та "Естафети спритності";

· гра з орієнтуванням на місцевості "Пошук кладу";

· ігровий майданчик "У колі традицій" – творчі конкурси, виготовлення саморобок, спортивні забавки;

· ігровий майданчик "Ой, зимо" – народні прикмети: "колодій", "дідух", зимові забавки;

· ігровий майданчик "Народний" – співи, танці, народні ігри;

· конкурс снігових "скульптур";

· частування млинців;

· фінальна гра "Проводи зими".