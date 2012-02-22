У Голосієво в цьому році планують відкрити два нових дитячих садка

Київ. 22 лютого. УНІАН. У Голосіївському районі столиці в цьому році планують відкрити два нових дитячих садка.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, про це йшлося під час розгляду результатів діяльності та досягнення гуманітарної сфери району за 2011 рік.

Так, серед завдань на 2012 рік в освітній галузі визначено: відкриття нових дошкільних навчальних закладів №196, 726 та відновлення роботи 9 груп в ДНЗ, продовження роботи СШ №269 за проектом "Один учень-один комп’ютер", в медичній галузі – продовження ремонту Центральної районної дитячої поліклініки, відкриття 3 нових амбулаторій сімейної медицини у віддалених куточках району, оновлення технічної бази медичних установ району.