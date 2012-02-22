На Київському водосховищі рибі дали вдихнути

Київ. 22 лютого. УНІАН. У вихідні на Київському водосховищі (поблизу с.Лебедівка) пройшов один з етапів всеукраїнської акції, в ході якої добровольці бурять в льоду річки ополонки і вставляють туди пучки очерету, пише «Багнет». Це допоможе рибі дихати під товстим шаром льоду. Так звана «Задуха» (коли у воді, покритій льодом залишається зовсім мало кисню) – серйозна загроза для риб в кінці зими.

Рибалки,якщо вони справжні любителі природи, не можуть не турбуватися про те, що якщо вони не допоможуть рибі взимку, то влітку їм нікого буде ловити ... Саме цими міркуваннями і продиктована необхідність проведення акції.

За словами керівника Госрибагентства Віктора ДРОНИКА, зараз по всій країні здійснюються масштабні заходи щодо попередження явищ масової загибелі риби від нестачі кисню в річковій воді.

«В Київському водосховищі щодня буриться близько 5 тис. ополонок, Канівському - 6 тис., на льоду Кременчуцького водосховища щоденно прорубують 1,5 тис. отворів, в Каховському - 7 тис. ополонок. І це дозволяє підтримувати рівень кисню у воді на позначці 8-12 мг / л, що цілком відповідає нормам для відносно повноцінної життєдіяльності живих організмів річок ... », - упевнений глава Госрибагентства.

Все це навряд чи було б можливо без допомоги з боку небайдужих людей-рибалок, особливо підкреслив В.ДРОНИК, розповідаючи про заходи з порятунку риби у великих річках України.