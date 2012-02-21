У Шевченківському районі розслідують факти економічних зловживань при закупівлі шкільних автобусів

Київ. 21 лютого. УНІАН. Працівники відділу боротьби з економічною злочинністю Шевченківського райуправління столичної міліції викрили посадових осіб одного з приватних підприємств, які своїми діями завдали державі збитків на суму понад 5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації.

Збитки завдані в результаті невиконання умов тендеру з закупівлі шкільних автобусів. Зокрема, придбані підприємством автобуси не відповідали вимогам щодо специфікації, комплектації та обладнання, що могло призвести як мінімум до травмування школярів, як максимум - до невідворотних тяжких наслідків.

"Посадові особи товариства поставили шкільні автобуси для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, не тільки за нижчою ціною, й ще такі, що не відповідають технічним характеристикам. Через це державний бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 5 млн. грн.", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом прокуратурою Шевченківського району столиці порушено кримінальну справу за статтею 364-1 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває.

