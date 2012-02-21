- Нещодавно в Інтернеті з'явилися фотографії наших тепломереж, зроблені інфрачервоною камерою. Там прекрасно видно, що тепло йде у повітря. Про яке енергозбереження в цій ситуації може йти мова?

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО:

- Бачили, були... Це нікуди не годиться. Прийняли програму, спрямовану на теплозабезпечення та енергозбереження міста. Ніхто не думає про тарифи. Наприклад, ми в Києві на один квадратний метр витрачаємо більше в 2-2,5 рази, ніж в інших європейських містах.