Київ. 21 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ привітав Київщину з 80-ю річницею заснування області.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час урочистостей з нагоди 80-річчя Київської області О.ПОПОВ відзначив, що процвітання столиці не можливе без успішного розвитку всієї Київщини.

Очільник столичної держадміністрації привітав керівництво та усіх мешканців області зі святом і побажав благополуччя, процвітання і стрімкого, успішного розвитку у всіх ферах

життєдіяльності Київщини.

«Київ і Київська область – це єдиний столичний регіон. У нас спільна історія та економіка, одинакові інтереси та амбіції. Місто і область повинні і будуть розвиватися в єдності. Ми реалізуємо єдину політику, втілюємо спільні проекти. Це Київщина годує киян, а Київ сприяє розвиткові економіки області, і розділяти їх було б невиправною помилкою», – наголосив О.ПОПОВ.