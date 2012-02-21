Райони відзначать День захисника Вітчизни

Київ. 21 лютого. УНІАН. Урочисті заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни відбудуться у районах столиці, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, у Голосіївському районі 23 лютого відбудеться покладання квітів до Обеліску Слави на честь захисників Києва у парку культури та відпочинку ім. М.Рильського. Того ж дня пройде урочиста зустріч у районному будинку ветеранів, що на вул. Васильківській, 27. 23 лютого у Палаці культури «Дарниця» (на вул. Заслонова, 18) також привітають ветеранів.

У Святошинському районі Києва з нагоди свята 22 лютого відбудеться покладання квітів до пам’ятника Невідомому Солдату (вул. Уборевича). А у Центрі культури «Святошин» (просп. Перемоги, 112) буде проведено районний святковий концерт: «Вітчизни славнії сини» для представників громадських об’єднань, ветеранів війни та праці, військової служби, воїнів гарнізону та мешканців району.

У Дніпровському районі столиці 23 лютого буде організовано вечір-зустріч трьох поколінь: «Слава всесвітня від роду до роду воїнам мужнім за ратні труди» (у Центральній районній бібліотеці ім. П.Тичини на вул. Луначарського, 24). Також Територіальним центром соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва будуть організовані та проведені святкові привітання та концерти у відділеннях соціально-побутової адаптації центру.

До Дня захисника Вітчизни у Шевченківському районі 22 лютого у Міському будинку учителя (вул. Володимирська, 57) відбудеться урочиста зустріч із захисниками Вітчизни, учасниками бойових дій на території інших держав, сім’ями загиблих військовослужбовців у мирний час, солдатами строкової військової служби, вчителями історії та учнями загальноосвітніх шкіл району. А 23 лютого відбудеться «Ритуал пам’яті» за участю керівництва району, ветеранів і учасників ВВВ, представників трудових колективів, райвіськомату та учнів загальноосвітніх шкіл району. Учасники заходу покладуть квіти до Стели Перемоги та пам’ятника Героям-танкістам – визволителям міста Києва.

У Солом’янському районі з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни 22 лютого у парку Островського відбудеться урочисте покладання квітів до Солом’янського меморіалу. Також 22 лютого у Палаці дитячої та юнацької творчості за адресою: вул. Курська, 15 для ветеранів Великої Вітчизняної війни, збройних сил України, військовослужбовців та інших поважних захисників Вітчизни відбудеться святковий концерт за участю дитячих колективів.

На Подолі 23 лютого відбудеться покладання квітів до пам’ятників Героям Дніпровської флотилії, Воїнам-інтернаціоналістам, монітору «Желєзняков» та до меморіалу «Братська могила». Того ж дня відбудеться зустріч активу громадських об`єднань ветеранів та інвалідів збройних сил.

Разом з тим, святкові заходи у районах уже тривають. Зокрема, в рамках відзначення Дня захисника Вітчизни 20 лютого в актовій залі Оболонської РДА відбулись урочистості, на які було запрошено ветеранів війни та військової служби, учасників бойових дій та військовослужбовців.

У парку «Деснянський» сьогодні відбулась урочиста церемонія покладання квітів до Обеліску Пам’яті за участю керівництва району та активу Ради організації ветеранів Деснянського району, працівників Деснянської райдержадміністрації. Сьогодні ж у приміщенні Міського мистецького навчального закладу «Натхнення» відбулись урочисті збори та святковий концерт.

Також протягом лютого у закладах освіти району проходять уроки мужності, виховні години, зустрічі учнів шкіл з ветеранами Великої Вітчизняної війни та Збройних сил, екскурсії до музеїв бойової слави.