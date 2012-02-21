- Добрий день! Деякий час тому в пресі пройшла інформація про запровадження в столиці картки киянина. Хотілося б дізнатися - коли і де можна отримати картку і як нею користуватися?

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО:

- З самого початку, коли виникла ідея з "Карткою киянина", з`явилося багато критики. На даний момент ми знаходимося на етапі підписання договорів, до 20 тисяч карток вже заготовлено. Але ми зіткнулися зі складною схемою фінансових вкладень. Ми дійсно трохи відстрочили процес запуску картки, але в першому півріччі ми її запустимо.