Київ просить дозволити продаж землі через аукціони

Київ. 21 лютого. УНІАН. Київ просить пришвидшити ухвалення законодавчих актів, які дозволять здійснювати продаж землі через аукціони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу на засіданні Ради регіонів сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

“Ще одне питання, яке дуже важливе, на мою думку, - це розблокувати нам все ж таки питання продажу землі. Ми знаємо, що готується законодавство, проходить читання у Верховній Раді... Але ми вже декілька років не можемо на аукціонах продавати землю, і наш основний інвестиційний ресурс, який сьогодні був би спрямований на інвестиційні проекти, він не задіяний. Тому моє прохання - відреагувати і надати нам допомогу”, - сказав О.ПОПОВ.