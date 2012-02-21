На інвестфорум підготовлено пропозицій на 120 млрд. грн.

Київ. 21 лютого. УНІАН. Київ підготував на Перший інвестиційний форум, що відбудеться наприкінці березня у столиці України, пакет інвестиційних пропозицій на суму 120 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ, виступаючи на засіданні Ради регіонів.

“Я готовий звітувати про те, що, реалізуючи стратегічний план міста, ми підготували пакет інвестиційних пропозицій на суму 120 млрд. грн., який через місяць будемо презентувати учасникам форуму, на який ми запрошуємо з різних куточків світу і, безумовно, України, для того, щоб ці проекти стали реальністю”, - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО повідомив, що найважливішими проектами, що будуть презентовані на інвестиційному форумі визначено будівництво четвертої лінії метрополітену в напрямку мікрорайонів "Вигурівщина-Троєщина", зведення міжнародного ділового району "Київ-Сіті", технопарку "Bionic Hill" та модернізацію мереж водопостачання і водовідведення міста ПАТ "АК "Київводоканал", що запланована в рамках програми "Питна вода міста Києва на 2011-2020 рок.

За його словами, саме ці проекти дозволять столиці залучити інвестиційні кошти для інфраструктурних змін, які стануть рушійними для економіки Києва, дозволять збільшити темпи її зростання, як це заплановано у Стратегії розвитку.