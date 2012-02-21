Малозабезпечені отримають від 100 до 500 грн. разової допомоги

17:21, 21 лютого 2012
Київ
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Київ. 21 лютого. УНІАН. Кошти в сумі 12 мільйонів 800 тис. грн. передбачила влада Києва на одноразову допомогу соціально незахищеним верствам населення столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав сьогодні голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Передбачено, що члени сімей загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані отримають одноразову допомогу в розмірі 500 грн.

Допомога в розмірі 200 грн. буде надана: одержувачам пенсії у зв’язку із втратою годувальника на дітей-сиріт, у яких померли або загинули обоє з батьків, відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; одержувачам держдопомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; малозабезпеченим сім’ям, у тому числі багатодітним, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одержувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Допомога у розмірі 180 грн. буде надана інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 гривень.

Допомога у розмірі 150 грн. передбачена: одержувачам державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; одержувачам тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержують щомісячну грошову допомогу на догляд за ним згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192.

Допомогу в розмірі 100 грн отримають: інваліди ІІ групи, непрацюючі інваліди ІІІ групи, а також непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 900 гривень; одержувачі державної допомоги на дітей одиноким матерям з урахуванням доходів; одержувачі компенсації по догляду за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 28 липня 1996 року № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» та одержувачі державної допомоги при усиновленні дитини.

Як нагадали у КМДА, рішення про збільшення фінансування програм «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки і «Соціальне партнерство» було ухвалено за ініціативи КМДА Київрадою 16 лютого. Згідно з рішенням, фінансування програми “Турбота” збільшено більш як на 400 млн. грн., що дає можливість допомогти ряду малозабезпечених верств населення, інвалідам, ветеранам, чорнобильцям тощо.

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