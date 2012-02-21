- Дуже цікаво, куди підуть інвестиції і наскільки вони будуть ефективними для Києва...

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО:

- Всі інвестиції спрямовуються на розвиток. Наприклад, на проспекті Бажана є неутеплені з тріщинами будинки. Ситуація така: приходить інвестор, який проводить утеплення торця цього будинку і протягом 10-15 років може користуватися цією площею, як рекламою. Або є парк, на території якого - занедбаний стадіон. Надійшла пропозиція, щоб його повністю реконструювати. В результаті цього, школярі користуються ним під час уроків фізкультури, а весь інший час стадіон - в розпорядженні інвестора. Необхідно відзначити, що стадіон не є власністю інвесторів, він перебуває на балансі у школи.