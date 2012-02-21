- Київська влада "відкрила" для інвесторів підземні переходи. Вже є якийсь позитивний результат? І якого результату ви взагалі чекаєте? Чи не вийде, що переходи стануть ще більш занедбаними? І що буде з підприємцями, які там працюють зараз?

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО:

- Є підземний перехід, в якому здається в оренду якась ділянка. Підприємець відповідає за конкретну орендовану ділянку і не може впливати на незаконну торгівлю. До відома, місто отримувало від такої оренди 4 млн. грн., а витрачало -12. Необхідно провести реконструкцію переходів. Орендарі зобов`язані прибирати і оплачувати комунальні послуги. Вони повинні орендувати і отримувати у користування не конкретний майданчик, а конкретний перехід, і відповідати за нелегальну торгівлю в районі 20 метрів. А ми будемо тільки ходити і перевіряти це. Якщо по одному з лотів не виконуються умови, то ми будемо розривати такий договір.