У школі №16 відбудеться відкритий урок «Ми господарі Євро-2012»

22 лютого о 10.00 за участю голови КМДА Олександра Попова у спеціалізованій школі №16 з поглибленим вивченням англійської мови відбудеться відкритий урок «Ми господарі Євро-2012».

Урок також відвідають: директор місцевого організаційного комітету «Євро 2012 Україна» Маркіян Лубківський, Друзі ЄВРО 2012 – зірки вітчизняного спорту та культури, а також Талісмани футбольного турніру Славек і Славко.

Під час уроку буде нагороджено переможців конкурсу малюнків «Євро 2012 очима дітей» та конкурсу фотографій «Відкрий Україну світові», а також презентовано прем’єру неофіційної пісні-гімну до Євро 2012.

Адреса проведення: вул. Вишгородська, 42/1. Вхід за акредитацією.