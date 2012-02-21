У Дарницькому районі планують створити мобільні консультаційні пункти соціальної роботи

Київ, 21 лютого. УНІАН. Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Дарницькому районі столиці активізує співпрацю з громадськими організаціями для розвитку розвитку благодійної діяльності та сприяння у проведенні соціальної роботи.

Про це УНІАН повідомили в Дарницькій райдержадміністрації.

Зокрема, в Дарницькій райдержадміністрації було проведено круглий стіл з питання: "Активізація роботи з громадськими організаціями щодо взаємодії з питань проведення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім`ями в Дарницькому районі".

На засіданні круглого столу обговорювалися напрямки роботи Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, його співпраця з громадськими організаціями та благодійними фондами, діяльність Київського міського товариства "Червоного хреста" у Дарницькому районі.

Крім того, учасники заходу розглянули питання співпраці благодійного фонду "Заради щастя" із соціальним закладом "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями", а також перспективи співпраці з благодійним фондом "Наш дім Дарниця".

За результатами засідання було ухвалено рішення розробити План спільних дій щодо розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді між Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та Громадською радою при Дарницькій РДА, створити мобільні консультаційні пункти соціальної роботи із залученням представників громадських організацій, відповідно до запиту мешканців Дарницького району.

В роботі круглого столу брали участь 23 громадських організації.