Фінал ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!»

22 лютого о 15.00 відбудеться фінал ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!», започаткованого Київською міською радою старшокласників. Фестиваль-конкурс, присвячений Дню захисника Вітчизни, спрямований на виховання у молодого покоління патріотизму, порядності, шляхетності, гордості за свою Батьківщину, формування позитивної мотивації до майбутньої служби в Збройних Силах України. Адреса проведення: Київський палац дітей та юнацтва (вул. І.Мазепи,13). Вхід за акредитацією.

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