Фінал ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!»
16:14, 21 лютого 2012Київ
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22 лютого о 15.00 відбудеться фінал ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!», започаткованого Київською міською радою старшокласників. Фестиваль-конкурс, присвячений Дню захисника Вітчизни, спрямований на виховання у молодого покоління патріотизму, порядності, шляхетності,
гордості за свою Батьківщину, формування позитивної мотивації до майбутньої служби в Збройних Силах України.
Адреса проведення: Київський палац дітей та юнацтва (вул. І.Мазепи,13). Вхід за акредитацією.
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