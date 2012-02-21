- Чи допомагає громадянам України Київський міський центр зайнятості у пошуках роботи за межами країни? А також — чи може іноземець звернутися до вашого центру по допомогу у працевлаштуванні?

Директор Київського міського центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН:

- Київський міський центр зайнятості займається працевлаштуванням безробітних лише на території України. У нас є міська та всеукраїнська база вакансій, які ми пропонуємо кожному, хто до нас звертається. Що стосується другої частини запитання — наш центр не допомагає іноземцям влаштовуватися на працю в Україні. Є відповідний порядок: підприємство, яке залучає до роботи іноземця, повинно звернутися до нас з пакетом необхідних документів, на підставі яких комісія Центру приймає рішення про видачу відповідного дозволу. Водночас, якщо іноземець має статус біженця або вид на проживання в Україні, то його роботодавцю непотрібно звертатися до Центру для оформлення дозволу на його працевлаштування. Така людина може вільно влаштовуватися на роботу.