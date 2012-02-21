Активізовано роботу з очищення дахів від бурульок

Київ. 21 лютого. УНІАН. Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК у зв’язку із потеплінням доручив профільним службам активізувати роботу з очищення покрівель будинків від бурульок та забезпечення комфортного пересування киян містом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, першочергово протиаварійні роботи рятувальники здійснюють у місцях, де є загроза травмування громадян (над входами до будівель, на тротуарах, у місцях масового скупчення людей, біля дитячих майданчиків тощо).

До очистки будинків житлового фонду від бурульок залучають представників житлово-експлуатаційних організацій. До їхніх обов’язків також входить огородження небезпечних місць стрічками.

Оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» у складі двох відділень щоденно здійснюють рейди зі зняття бурульок із дахів. Так, упродовж місяця надійшло 90 замовлень, у більшості випадків від закладів соціальної сфери.

За інформацією райдержадміністрацій, за минулу добу від бурульок очищено 294 дахів (козирків) та близько 1 тис. 940 небезпечних місць огороджено обмежувальними стрічками.