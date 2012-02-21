В Оболонському районі діє центр із навчання людей з обмеженими можливостями

З метою посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для реалізації ними прав на освіту та професійну діяльність, у філії «Центру соціально-трудової реабілітації інвалідів Оболонського району м. Києва» проводяться навчання окремим професіям.

Так, Центр пропонує інвалідам різних нозологій навчання за спеціальностями: обліковець (помічник бухгалтера); оператор комп’ютерного набору; діловод (офіс-менеджер). Термін навчання 12 місяців. Навчання безкоштовне.

У Центрі створено необхідні умови для навчання i перекваліфікації інвалідів (сучасний комп’ютерний клас, сучасне обладнання для належних умов навчання).

Разом з тим, педагогічний колектив постійно працює над розробкою i удосконаленням методик навчання з урахуванням індивідуальних можливостей людей з особливими потребами.

Комплектація груп ведеться постійно. Філією отримана ліцензія на проведення навчання та перекваліфікацію людей з особливими потребами.

Також при закладі працює агентство з працевлаштування.

З питань роботи Центру необхідно звертатися за т./ф.: 462-44-03 або за адресою: Мінське шосе, 10-Б, д/у 190.