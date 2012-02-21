У Голосіївському районі посилені протиепізоотичні заходи

Київ, 21 лютого. УНІАН. У Голосіївському районі столиці запроваджені посилені протиепізоотичні заходи у зв’язку з виявленням позитивного результату на сказ собаки, яка утримувалась на території гаражно-будівельного кооперативу "Одеський" (вул. Глушкова, 40), та з метою подальшого недопущення занесення на територію району збудників заразних й особливо небезпечних хвороб.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

Для невідкладного реагування було зібрано позачергове засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Голосіївській РДА, на якому були присутні представники комунальних служб, організацій, управлінь міста й району.

Учасники засідання розглянули пропозиції щодо карантинних обмежень на території району, питання про забезпечення лікувально-профілактичних закладів району достатньою кількістю імунобіологічних препаратів, а також щодо відлову безпритульних тварин в закладах освіти, лікувально-профілактичних і торгових закладах району, та їх доставки в притулок.

Голосіївська районна державна адміністрація направила листи керівникам підприємств, установ та організацій району щодо сприяння проведенню протиепізоотичних заходів на території району та надання органам державної ветеринарної медицини організаційну підтримку.

За підсумками засідання були надані відповідні доручення керівникам підприємств, установ і організацій Голосіївського району м. Києва.