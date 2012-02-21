Затримано молодика, який скоїв збройний напад

Київ. 21 лютого. УНІАН. У Києві працівники міліції затримали молодого чоловіка, який скоїв збройний напад на ломбард.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, злочин було скоєно вчора близько 18.00 на проспекті Бажана.

За наявними даними, молодий чоловік, як виявилося пізніше, 1977 року народження, зайшов до приміщення ломбарду та відкрив стрілянину з пневматичного пістолета, поранивши у вухо та шию жінку-касира.

Наряд міліції затримав молодика на місці злочину завдяки тому, що місцеві мешканці бачили напад і швидко викликали правоохоронців.

Здоров’ю та життю жінці-касиру «нічого не загрожує», зауважили в міліції. Бригада швидкої допомоги надала їй необхідну медичну допомогу та відпустила додому.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, зазначили в главку міліції.