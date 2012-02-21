До роботи волонтерами на Євро-2012 залучатимуть безробітних
15:10, 21 лютого 2012Київ
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Але після їхнього навчання
Київ, 21 лютого. УНІАН. У Києві до роботи волонтерами під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу планується залучити безробітних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час інтернет-конференції повідомив директор Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) Віктор СУХОМЛИН.
"Ми поводимо набір безробітних для роботи волонтерами", - сказав В.СУХОМЛИН.
За його словами, всі бажаючі працювати волонтерами на Євро-2012 будуть направлені на необхідне навчання і включені до відповідної волонтерської бази.
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