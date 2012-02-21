До роботи волонтерами на Євро-2012 залучатимуть безробітних

Київ, 21 лютого. УНІАН. У Києві до роботи волонтерами під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу планується залучити безробітних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час інтернет-конференції повідомив директор Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) Віктор СУХОМЛИН.

"Ми поводимо набір безробітних для роботи волонтерами", - сказав В.СУХОМЛИН.

За його словами, всі бажаючі працювати волонтерами на Євро-2012 будуть направлені на необхідне навчання і включені до відповідної волонтерської бази.