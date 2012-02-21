Влада планує стерилізувати 6 тис. безпритульних тварин

Київ. 21 лютого. УНІАН. Цього року у Києві планують стерилізувати до 6 тис. бездомних тварин.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це поінформував перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Він підкреслив, що столиця свідомо обрала саме метод стерилізації, адже він гуманно вирішує проблему кількості бездомних тварин.

Міська влада інформує, що нині триває налагодження співробітництва з міжнародними громадськими організаціями із захисту тварин.

Разом з тим, вже за сприяння Європейської організації захисту природи та тварин ENT у столиці відбулася акція з безкоштовної стерилізації бездомних тварин. Упродовж трьох тижнів іноземні фахівці стерилізували близько 550 тварин.

Крім того, за інформацією Головного управління екології та охорони природних ресурсів, силами ветеринарних клінік КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за січень поточного року стерилізовано ще 340 тварин. Облаштування вольєрів для післяопераційної перетримки бездомних тварин на вулиці Електротехнічній, 5-А дозволить збільшити кількість операцій із стерилізації ще на 40 тварин. Наразі там завершуються роботи з облаштування.

Також в КМДА повідомили, що О.МАЗУРЧАК зустрівся з керівником британської благодійної організації Naturewatch Джоном РУЕНОМ, старшим керівником Королівського товариства захисту тварин Олександрою ХАММОНД-СИМАН, головою Товариства захисту тварин Сполучених Штатів Америки Марком ДЖОНСОМ та міжнародним експертом із контролю чисельності бездомних тварин Брайаном ФОЛКНЕРОМ. Представники організацій об’єднали зусилля для подальшої співпраці у регулюванні чисельності бездомних тварин гуманними методами в Україні. Керівники організацій, зокрема, зазначили, що регулювання чисельності бездомних тварин гуманними методами – не короткостроковий захід, він потребує певного часу для отримання конкретних результатів.