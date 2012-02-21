Проти посадовців училища фізкультури і ТОВ порушено справу

Київ. 21 лютого. УНІАН. У Києві за підозрою у нецільовому використанні 4,6 млн. грн. порушено справу проти посадовців Республіканського вищого училища фізичної культури і підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, прокуратурою Деснянського району м. Києва за результатами перевірки додержання законодавства при використанні бюджетних коштів для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу порушено кримінальну справу за фактом вчинення службовими особами Республіканського вищого училища фізкультури та ТОВ злочину щодо зловживання службовим становищем та службового підроблення, в результаті чого спричинено збитків державі на загальну суму понад 4,6 млн. грн. (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як встановлено під час прокурорської перевірки, службові особи училища та ТОВ з метою заволодіння грошовими коштами склали та підписали завідомо неправдиві документи – акти приймання виконаних робіт у повному об’ємі з капітального ремонту приміщень гуртожитків № 1, № 2 училища та медичної частини, що розташовані на вул. Матеюка в столиці.

Відповідно замовник перерахував на розрахункові рахунки ТОВ державні кошти на загальну суму понад 14 млн. грн.

Однак, контрольним обстеженням встановлено невиконання робіт з капітального ремонту зазначених приміщень на загальну суму понад 4,07 млн. грн. та завищено загальновиробничі витрати на суму більш як 557 тис. грн.