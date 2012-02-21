У Києві відбувся перший Всеукраїнський з’їзд кадетів

Київ. 21 лютого. УНІАН. Напередодні Дня захисника вітчизни столиця приймала перший Всеукраїнський з’їзд асоціації «Кадетська співдружність».

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, на вихідних у Військовому ліцеї імені Івана Богуна зібралися майже півтисячі представників громадських організацій та об’єднань випускників суворовських училищ, військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з усієї України.

Офіційно відкрили зібрання вітанням голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА: «Українська столиця береже і цінує традиції військово-патріотичного виховання та дух суворівських училищ, а для людей із кадетським гартом любов до Батьківщини – це головний принцип життя».

За словами очільника КМДА офіцерська честь, дисципліна і порядок ніколи не втратять своєї актуальності. Особливо важливі вони зараз для виховання молодого покоління, адже без цих якостей неможливо досягти успіху, віднайти свою дорогу в житті.

«Кадетів виховують справжніми патріотами, вчать шанувати державу, вірно служити її інтересам та народу. Ставши суворовцем одного разу, назавжди залишаєшся вірним цим принципам. Колишніх кадетів, як і колишніх офіцерів, не буває», – зазначив О.ПОПОВ.

Голова КМДА підкреслив, що створена та збережена за роки незалежності України мережа військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, кадетських класів зарекомендувала себе ефективною та однією з найбільш досконалих систем підготовки дітей та молоді до державної служби як військового, так і цивільного спрямувань.

О. ПОПОВ також привітав військових із Днем захисника Вітчизни: «Напередодні Дня захисника Вітчизни хочу привітати усіх кадетів і суворовців із цим святом. Ваша праця і ваші успіхи – найкраща запорука надійного майбутнього нашої держави. Щиро бажаю вам міцного здоров`я, натхнення та успіхів у щоденній праці заради процвітання Батьківщини. Нехай ваше життя завжди наповнює впевненість у майбутньому, а в домівках панують мир та щастя».

У відповідь учасники з’їзду подякували голові КМДА за підтримку та розвиток кадетських традицій у столиці. Та відзначили його особистий внесок у патріотичне виховання молоді.

«Олександр ПОПОВ як людина, яка 9 років свого життя віддала службі Батьківщині в рядах збройних сил, добре розуміє значення військово-патріотичного виховання молоді для майбутнього столиці та всієї України. Приймаючи вітання голови КМДА, ми передусім з гордістю приймаємо вітання підполковника, а отже справжнього захисника Вітчизни», – наголосив член правління асоціації «Кадетська співдружність» Роман СОЛОДКИЙ.